В Киеве в результате атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате атаки России один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

По предварительным данным, четверо пострадавших были госпитализированы медиками.

Последствия вражеского нападения на столицу уточняются.

Об этом написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские захватчики утром 7 октября нанесли удар по критической инфраструктуре Александрии Кировоградской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

7 октября в Подольском районе Киева зафиксировали последствия российской атаки. В результате удара загорелось офисно-складское здание, частично разрушены перекрытия.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

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