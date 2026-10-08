В Киеве в результате атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие
В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате атаки России один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.
По предварительным данным, четверо пострадавших были госпитализированы медиками.
Последствия вражеского нападения на столицу уточняются.
Об этом написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.
Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.
Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.
Российские захватчики утром 7 октября нанесли удар по критической инфраструктуре Александрии Кировоградской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.
7 октября в Подольском районе Киева зафиксировали последствия российской атаки. В результате удара загорелось офисно-складское здание, частично разрушены перекрытия.
Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.
Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.