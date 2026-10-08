Росія вдарила по рейсовому автобусу в Краматорську, є загиблі та поранені

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У Краматорську Донецької області внаслідок російського удару по рейсовому автобусу 8 жовтня загинули щонайменше 12 людей, ще 13 отримали поранення.

За словами Олександра Гончаренка, російські війська завдали удару по рейсовому автобусу, який у момент атаки перевозив пасажирів. Унаслідок обстрілу постраждали цивільні люди.

«Росіяни вкотре вдарили туди, де точно немає жодної військової цілі. По рейсовому автобусу. По цивільному транспорту. По людях, які просто їхали у своїх справах. Для прифронтового Краматорська, де через постійні російські обстріли й евакуацію залишилася лише частина мешканців, кожна поїздка містом — це і без того щоденний ризик. Людей тут небагато. Але навіть цивільний транспорт із пасажирами стає мішенню російського терору», — написав Гончаренко.

Станом на 11:00 8 жовтня відомо про 12 загиблих і 13 поранених у Краматорську. Оновлені дані оприлюднив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він наголосив на тому, що удар припав на цивільний транспорт у прифронтовому місті.

«Удар по рейсовому автобусу в прифронтовому місті — це черговий страшний злочин російської армії проти цивільного населення», — зазначив Вадим Філашкін.

Таким чином, російський удар по рейсовому автобусу в Краматорську забрав життя щонайменше 12 цивільних людей, ще 13 людей отримали поранення. Дані про наслідки атаки можуть уточнюватися.

Про це повідомили начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

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