Россия нанесла удар по рейсовому автобусу в Краматорске, есть погибшие и раненые

В Краматорске Донецкой области в результате российского удара по рейсовому автобусу 8 октября погибли не менее 12 человек, ещё 13 получили ранения.

По словам Александра Гончаренко, российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу, который в момент атаки перевозил пассажиров. В результате обстрела пострадали мирные жители.

«Россияне в очередной раз нанесли удар туда, где точно нет ни одной военной цели. По рейсовому автобусу. По гражданскому транспорту. По людям, которые просто ехали по своим делам. Для прифронтового Краматорска, где из-за постоянных российских обстрелов и эвакуации осталась лишь часть жителей, каждая поездка по городу — это и без того ежедневный риск. Людей здесь немного. Но даже гражданский транспорт с пассажирами становится мишенью российского террора», — написал Гончаренко.

По состоянию на 11:00 8 октября известно о 12 погибших и 13 раненых в Краматорске. Обновленные данные обнародовал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Он подчеркнул, что удар пришелся по гражданскому транспорту в прифронтовом городе.

«Удар по рейсовому автобусу в прифронтовом городе — это очередное ужасное преступление российской армии против гражданского населения», — отметил Вадим Филашкин.

Таким образом, российский удар по рейсовому автобусу в Краматорске унес жизни как минимум 12 мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения. Данные о последствиях атаки могут уточняться.

Об этом сообщили начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Утром 8 октября российские войска атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками. В результате атаки было повреждено одно из гражданских предприятий.

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате атаки России один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские захватчики утром 7 октября нанесли удар по критической инфраструктуре Александрии Кировоградской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

7 октября в Подольском районе Киева зафиксировали последствия российской атаки. В результате удара загорелось офисно-складское здание, частично разрушены перекрытия.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

Читай нас в