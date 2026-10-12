12 октября 2026 года российские военные нанесли удар беспилотниками по частному сектору города Лозовая в Харьковской области. В результате вражеских ударов погибла женщина, ещё семь человек пострадали, в том числе один ребёнок.

По информации Главного управления ГСЧС в Харьковской области, в результате попадания дронов вспыхнули два пожара: горели крыша жилого дома и мусор на территории другого домовладения. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.

Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Россия в течение дня 12 октября атаковала шесть энергетических объектов в Украине. В результате российских ударов по стране ранения получили 33 человека.

Российские войска 10–11 октября нанесли серию ударов беспилотниками по предприятию «КСМ Протек» в Киевской области.

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