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Двоє чоловіків із Одеси та Дніпра за гроші реєстрували термінали Starlink на українців для потреб російських окупантів. Обох затримали та взяли під варту.

20-річний одесит із серпня до жовтня 2026 року зареєстрував понад 100 терміналів, використовуючи паспортні дані жителів Миколаєва, зокрема неповнолітніх. За кожен пристрій він отримував від російського куратора $150.

33-річний житель Дніпра з лютого до травня зареєстрував понад 60 терміналів. Згодом він залучав інших людей і створив фіктивне підприємство, через яке оформлював обладнання. За кожен термінал отримував $200.

Зареєстрований Starlink забезпечував російським окупантам супутниковий зв’язок на тимчасово окупованих територіях, зокрема для координації бойових дій та управління ударними дронами.

Усі термінали заблокували. Під час обшуків вилучили телефони з доказами співпраці з представниками РФ.

Одеситу оголосили підозру в державній зраді, жителю Дніпра — у пособництві державі-агресору. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Джерело: Офіс Генерального прокурора.

34-річного мешканця Києва визнали винним у державній зраді. Він допоміг російському військовому верифікувати чотири термінали супутникового зв’язку Starlink.

СБУ викрила агента РФ, який підірвав автомобіль посадовця міськради Дніпра.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки України затрималав Київській області російського агента, який на замовлення ФСБ збирав розвіддані для коригування ударів по місцевих енергетичних об’єктах. Фігурантом виявився водій логістичної компанії, який також відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони.

Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині чоловіка, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі координат військових частин, оборонних підприємств і поштових терміналів.

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