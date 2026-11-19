Dwóch mężczyzn z Odessy i Dniepru rejestrowało za pieniądze terminale Starlink na nazwiska Ukraińców na potrzeby rosyjskich okupantów. Obu zatrzymano i osadzono w areszcie.

20-letni mieszkaniec Odessy od sierpnia do października 2026 roku zarejestrował ponad 100 terminali, wykorzystując dane paszportowe mieszkańców Mikołajowa, w tym osób niepełnoletnich. Za każde urządzenie otrzymywał od rosyjskiego kuratora 150 dolarów.

33-letni mieszkaniec Dniepru od lutego do maja zarejestrował ponad 60 terminali. Następnie zaangażował inne osoby i założył fikcyjną firmę, za pośrednictwem której formalizował zakup sprzętu. Za każdy terminal otrzymywał 200 dolarów.

Zarejestrowany system Starlink zapewniał rosyjskim okupantom łączność satelitarną na tymczasowo okupowanych terytoriach, w szczególności w celu koordynacji działań bojowych i sterowania dronami bojowymi.

Wszystkie terminale zostały zablokowane. Podczas przeszukań zabezpieczono telefony zawierające dowody współpracy z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej.

Mieszkańcowi Odessy postawiono zarzut zdrady państwowej, a mieszkańcowi Dniepru – pomocnictwa państwu-agresorowi. Grozi im odpowiedzialność karna.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.

34-letni mieszkaniec Kijowa został uznany za winnego zdrady państwowej. Pomógł rosyjskiemu żołnierzowi zweryfikować cztery terminale łączności satelitarnej Starlink.

SBU zdemaskowała agenta RF, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu korygowania uderzeń na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

Czytaj nas na