两名分别来自敖德萨和第聂伯的男子为满足俄罗斯占领军的需求，收受金钱后以乌克兰公民的名义注册Starlink终端。两人均已被拘留并羁押。

一名20岁的敖德萨男子在2026年8月至10月期间，利用尼古拉耶夫居民（包括未成年人）的护照信息，注册了100多台终端设备。每台设备他都会从俄罗斯负责人那里获得150美元。

一名33岁的第聂伯罗居民在2月至5月期间注册了60多台终端。随后，他拉拢了其他人，并成立了一家虚假企业，通过该企业办理设备注册手续。每台终端他可获得200美元。

这些注册的Starlink终端为俄罗斯占领军在临时被占领土上提供了卫星通信服务，特别是用于协调作战行动和操控攻击型无人机。

所有终端均已被封锁。在搜查过程中，警方查获了存有与俄罗斯代表合作证据的手机。

奥德萨市民被指控犯有叛国罪，第聂伯罗居民则被指控犯有协助侵略国罪。两人将面临刑事责任。

消息来源：总检察长办公室。

一名34岁的基辅居民被认定犯有叛国罪。他协助一名俄罗斯军人核实了四台Starlink卫星通信终端。

乌克兰安全局（SBU）揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍曾炸毁了第聂伯市议会一名官员的汽车。

此前，乌克兰安全局反间谍部门在基辅州逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员是一名物流公司的司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。

乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

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