Правоохранители Ивано-Франковской области задержали и предъявили подозрение 59-летнему жителю Коломыйской общины, который организовал незаконную продажу огнестрельного оружия через Интернет по всей Украине.

По данным следствия, мужчина находил покупателей на специализированных онлайн-площадках и работал исключительно на условиях полной предоплаты на банковскую карту. Для конспирации он разбирал оружие на части, отправлял его несколькими почтовыми посылками под вымышленными анкетными данными и маскировал под коллекционные нерабочие образцы.

Правоохранители зафиксировали три эпизода продажи огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы: в октябре 2025 года он продал покупателю из Полтавы револьвер смешанной конструкции за 25 тысяч гривен, в феврале 2026 года отправил в Хмельницкий самодельную нарезную винтовку с глушителем и оптическим прицелом за 17,2 тысячи гривен, а в июле продал в Бурштин самозарядный пистолет «Беретта» за 41,5 тысячи гривен.

Следствие установило, что фигурант хорошо разбирается в оружейном деле, занимался ремонтом старых экземпляров и мог самостоятельно собирать боевые образцы из деталей различных моделей.

Мужчину задержали 11 ноября 2026 года и объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 133 тысяч гривен, в настоящее время продолжается установление каналов поступления оружия.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура.

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