伊万诺-弗兰科夫斯克州执法部门逮捕了一名59岁的科洛米亚社区居民，并向其通报了涉嫌犯罪的情况，该男子通过互联网在乌克兰全境组织非法贩卖枪支。

据调查显示，该男子通过专门的在线平台寻找买家，且交易仅接受通过银行卡全额预付的方式。 为掩人耳目，他将枪支拆解成零部件，使用虚假个人信息分多个邮包寄出，并伪装成无法使用的收藏品。

执法部门记录了三起销售可实际射击的枪支的案件：2025年10月，他以2.5万格里夫纳的价格向波尔塔瓦的一名买家出售了一把混合结构左轮手枪； 2026年2月，他向赫梅利尼茨基寄送了一支配有消音器和光学瞄准镜的自制来复枪，售价1.72万格里夫纳， 7月，他以41,500格里夫纳的价格向布尔什廷出售了一把“贝雷塔”自动手枪。

调查发现，该涉案人员精通枪械知识，曾从事旧枪支的维修工作，并能利用不同型号的零部件自行组装作战用枪。

该男子于2026年11月11日被拘留，并被指控违反《乌克兰刑法典》第263条第1款（非法处理武器），该罪名最高可判处七年有期徒刑。 法院决定对嫌疑人采取羁押措施，并允许缴纳13.3万格里夫纳保释金；目前，警方正在追查武器的来源渠道。

消息来源：伊万诺-弗兰科夫斯克州检察院。

此前，在苏姆州的一次行动中，国家调查局工作人员在靠近边境处发现了一个由俄罗斯军队设置的弹药藏匿点。该处存放着近四十枚反坦克地雷和10枚自制爆炸装置。

在切尔尼戈夫州，边防人员和警察在一处村庄的非住宅建筑内发现了一个弹药藏匿点。可用的弹药将移交国防军，不可用的则予以销毁。

此外，乌克兰安全局（SBU）的军事反情报部门还在乌克兰南部和东部的前线地区查明了另外两个隐藏的武器和弹药库的位置。

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