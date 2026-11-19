在日托米尔区，执法人员拘留了一名51岁的男子，他涉嫌与一名39岁妇女的死亡有关。这起悲剧发生在拉多米什尔社区的卢蒂夫卡村。

11月17日约15:00，一名当地居民向警方报案。她称在自家住宅内发现39岁的邻居已无生命体征。

拉多米什尔第2警察分局的一支侦查行动小组及其他执法人员赶赴现场。据初步调查，事发前一晚，死者曾与一名来自维舍维茨社区的51岁熟人一起饮酒。 酒席期间，两人发生争执，该男子多次击打女主人面部，随后逃离现场。

所受伤势最终导致其死亡。该男子因涉嫌参与犯罪已被拘留。

警方询问了目击者，从案发现场提取了物证，并迅速锁定了袭击者的下落。该嫌疑人此前曾因危害生命和健康罪被追究刑事责任，现已依法被拘留。 11月18日，日托米尔第2区管理局第2警察分局（拉多米什尔）的调查人员向该男子告知其涉嫌蓄意谋杀未遂（《乌克兰刑法典》第115条第1款）。 当天，法院决定对其采取羁押的预防措施。

目前，在科罗斯蒂希夫地区检察院的程序指导下，庭前调查仍在进行中。

根据该条文规定的量刑标准，嫌疑人可能面临最高15年有期徒刑的处罚。 此消息由日托米尔州警方发布。 在布科维纳地区，一名男子因债务纠纷杀害了一名熟人，焚烧其尸体并将遗骸抛入普鲁特河。 警方已查明7月7日在卢茨克科维尔斯卡街向车行道投掷手榴弹的男子身份。该男子目前已被羁押。 卢茨克市地区法院对一名在街头向人群投掷手榴弹的男子作出了预防性措施裁定。

关注我们在