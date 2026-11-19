W rejonie żytomierskim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 51-letniego mężczyznę, którego podejrzewa się o udział w śmierci 39-letniej kobiety. Do tragedii doszło we wsi Lutówka w gminie Radomyshl.

17 listopada około godziny 15:00 do policji zgłosiła się lokalna mieszkanka. Poinformowała, że znalazła swoją 39-letnią sąsiadkę w jej własnym domu bez oznak życia.

Na miejsce przybyła grupa śledczo-operacyjna z komisariatu nr 2 w Radomyshl oraz inni funkcjonariusze organów ścigania. Według wstępnych danych, poprzedniego wieczoru zmarła spożywała napoje alkoholowe ze swoim 51-letnim znajomym z gminy Wyszewica. Podczas biesiady doszło między nimi do kłótni, w trakcie której mężczyzna kilkakrotnie uderzył gospodynię domu w twarz, po czym uciekł.

Odniesione obrażenia okazały się śmiertelne. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem udziału w przestępstwie.

Policjanci przesłuchali świadków, zabezpieczyli dowody rzeczowe z miejsca zdarzenia i szybko ustalili miejsce pobytu napastnika. Osoba ta, która wcześniej była już pociągnięta do odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu człowieka, została zatrzymana zgodnie z procedurą procesową. 18 listopada śledczy z komisariatu nr 2 (Radomyshl) Żytomierskiego Okręgowego Zarządu Policji nr 2 poinformowali mężczyznę o podejrzeniu o usiłowanie umyślnego zabójstwa (cz. 1 art. 115 Kodeksu karnego Ukrainy). Tego samego dnia sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

Śledztwo przedprocesowe, prowadzone pod nadzorem procesowym prokuratury okręgowej w Korostyszywie, trwa.

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