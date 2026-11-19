В Житомирском районе правоохранители задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к смерти 39-летней женщины. Трагедия произошла в селе Лутовка Радомышльской общины.

17 ноября около 15:00 в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что обнаружила свою 39-летнюю соседку в собственном доме без признаков жизни.

На место прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции № 2 в Радомышле и другие правоохранители. По предварительным данным, накануне вечером погибшая распивала алкогольные напитки со своим 51-летним знакомым из Вышевицкой общины. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил хозяйку дома по лицу, после чего скрылся.

Полученные травмы оказались смертельными. По подозрению в причастности к преступлению мужчину задержали.

Полицейские опросили свидетелей, изъяли с места происшествия вещественные доказательства и быстро установили местонахождение нападавшего. Фигурант, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья человека, был задержан в процессуальном порядке. 18 ноября следователи отделения полиции № 2 (Радомышль) Житомирского райуправления № 2 сообщили мужчине о подозрении в покушении на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование, проводимое под процессуальным руководством Коростышевской окружной прокуратуры, продолжается.

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Об этом сообщает полиция Житомирской области. На Буковине мужчина убил знакомую из-за долга, сжег её тело и сбросил останки в Прут. Полиция установила личность мужчины, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть на улице Ковельской в Луцке. Он находится под стражей. В Луцке городской районный суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, бросившего гранату в людей на улице.

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