Funkcjonariusze organów ścigania z obwodu iwano-frankowskiego zatrzymali i postawili zarzuty 59-letniemu mieszkańcowi gminy Kolomyja, który zorganizował nielegalną sprzedaż broni palnej przez Internet na terenie całej Ukrainy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna pozyskiwał nabywców na specjalistycznych platformach internetowych i działał wyłącznie na zasadzie pełnej przedpłaty na kartę bankową. Aby zachować dyskrecję, rozkładał broń na części, wysyłał ją w kilku przesyłkach pocztowych pod fikcyjnymi danymi osobowymi i podszywał pod kolekcjonerskie, niedziałające egzemplarze.

Funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali trzy przypadki sprzedaży broni palnej nadającej się do strzelania: w październiku 2025 roku sprzedał nabywcy z Połtawy rewolwer o konstrukcji mieszanej za 25 tysięcy hrywien, w lutym 2026 roku wysłał do Chmielnickiego domowej roboty karabin gwintowany z tłumikiem i celownikiem optycznym za 17,2 tysiąca hrywien, a w lipcu sprzedał do Bursztynu pistolet samopowtarzalny „Beretta” za 41,5 tysiąca hrywien.

Śledztwo wykazało, że podejrzany posiadał dużą wiedzę w zakresie broni palnej, zajmował się naprawą starych egzemplarzy i potrafił samodzielnie składać egzemplarze bojowe z części pochodzących z różnych modeli.

Mężczyzna został zatrzymany 11 listopada 2026 roku i postawiono mu zarzut na podstawie części 1 art. 263 Kodeksu karnego Ukrainy (nielegalne obchodzenie się z bronią), za co grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 133 tysięcy hrywien; obecnie trwa ustalanie kanałów dostaw broni.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Iwano-Frankiwsku.

Wcześniej w obwodzie sumskim podczas działań operacyjnych pracownicy Państwowego Biura Śledczego (DBR) odkryli skrytkę z amunicją, przygotowaną przez wojsko Rosji w pobliżu granicy. Znajdowało się tam prawie czterdzieści min przeciwpancernych oraz 10 domowej roboty ładunków wybuchowych.

W obwodzie czernihowskim straż graniczna i policja odkryły w budynku niemieszkalnym w jednej z wsi skrytkę z amunicją. Amunicja nadająca się do użytku zostanie przekazana Siłom Obronnym, a ta nienadająca się – zniszczona.

Natomiast wojskowy kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ustalił lokalizację kolejnych dwóch ukrytych arsenałów broni i amunicji w rejonach przyfrontowych na południu i wschodzie Ukrainy.

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