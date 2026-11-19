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Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели робочу зустріч, під час якої обговорили потреби української армії на наступний рік та посилення оборонних спроможностей.

Зокрема, йшлося про результати засідання у форматі «Рамштайн», обсяги й напрями військової допомоги від міжнародних партнерів, а також оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення.

Окрему увагу приділили забезпеченню фронту безпілотниками та визначенню потреб ЗСУ в озброєнні на 2027 рік.

Серед ключових завдань — збільшення виробництва української зброї, модернізація наявних зразків озброєння та розвиток далекобійних засобів ураження.

Джерело: Міністерство оборони України.

Міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі закликав європейських партнерів зміцнити переговорні позиції Києва та Євросоюзу шляхом нарощування оборонної підтримки.

Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провели спільну нараду, під час якої обговорили ситуацію на фронті, плани Росії та нагальні потреби Сил оборони.

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з військовослужбовцями бойових підрозділів, щоб обговорити потреби фронту, ефективність управління та способи зменшення втрат серед українських захисників.

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