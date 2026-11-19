Поводов для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка продуктами питания пока нет. Даже при самом пессимистичном сценарии падение ВВП может составить 4–5 %.

Об этом заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий в комментарии «Укринформу».

По его словам, аграрный сектор и производство пищевых продуктов занимают значительную долю в экономике страны, что позволяет поддерживать продовольственную стабильность.

В то же время возможны временные перебои с поставками отдельных переработанных продуктов, в частности масла, в торговые сети. Однако на внутреннем рынке работает достаточное количество средних производителей и альтернативных каналов поставок, которые могут компенсировать такие перебои.

Источник: Укринформ.

Сколько стоит масло в супермаркетах Киева после атак РФ на перерабатывающие заводы.

16 ноября российские оккупанты нанесли удар по Днепру. По сообщениям местных СМИ, под удар мог попасть завод «Олейна», где производят подсолнечное масло. На видео с места событий видно сильное задымление и пожар.

В селе Бандурка в Николаевской области российский беспилотник поразил Бандурский маслоэкстракционный завод. В результате удара повреждены четыре резервуара с подсолнечным маслом, один из них полностью разрушен. Разлив загрязнил более 3,5 тысячи квадратных метров земли, однако прямого попадания масла в реку Черный Ташлык пока не зафиксировано.

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