Ukraina i Czechy uzgodniły współpracę w dziedzinie energetyki

Minister energii Denys Szmygal oraz pierwszy wicepremier Czech Karel Havlíček podpisali w obwodzie chmielnickim memorandum w sprawie pogłębienia współpracy w sektorach energetyki jądrowej oraz naftowo-gazowym, energetyce wodnej oraz w zakresie zwiększania odporności systemów energetycznych.

„Dokument ten rozszerza ramy partnerstwa i otwiera nowe możliwości wspólnej pracy” – zaznaczył szef ukraińskiego resortu.

Oprócz memorandum międzyrządowego strony zawarły szereg umów dwustronnych między odpowiednimi przedsiębiorstwami i uczelniami, w szczególności dotyczących odbudowy energetyki wodnej oraz transferu technologii dla sektora edukacyjnego.

Źródło: kanał Telegram ministra energii Denisa Szmygala.

Rząd Czech raczej nie ogłosi otwarcie nowego, dużego programu pomocy dla Ukrainy w przededniu zimy, jednak czeskie społeczeństwo i biznes są gotowe do dalszego udzielania wsparcia. Stwierdził to lider partii STAN, poseł Wit Rakuszan.

Szef Sztabu Generalnego armii czeskiej Miroslav Hlavač oświadczył, że kwestia ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów L-159 została na razie wycofana.

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