Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в сфере энергетики

Министр энергетики Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр Чехии Карел Гавличек в Хмельницкой области подписали меморандум об углублении сотрудничества в атомном и нефтегазовом секторах, гидроэнергетике и сфере повышения устойчивости энергосистем.

«Документ расширяет рамки партнерства и открывает новые возможности для совместной работы», — отметил глава украинского ведомства.

Помимо государственного меморандума, стороны заключили ряд двусторонних соглашений между профильными компаниями и университетами, в частности, касающихся восстановления гидроэнергетики и трансфера технологий для сферы образования.

Источник: Telegram-канал министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Правительство Чехии вряд ли открыто объявит о новой крупной программе помощи Украине в преддверии зимы, однако чешское общество и бизнес готовы продолжать поддержку. Об этом заявил лидер партии STAN, депутат Вит Ракушан.

Начальник Генерального штаба армии Чехии Мирослав Главач заявил, что вопрос о возможной передаче Украине самолетов L-159 на данный момент снят.

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