Україна та Чехія домовилися про співпрацю в енергетиці

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Міністр енергетики Денис Шмигаль та перший віцепрем'єр-міністр Чехії Карел Гавлічек на Хмельниччині підписали меморандум про поглиблення співпраці в атомному й нафтогазовому секторах, гідроенергетиці та сфері посилення стійкості енергосистем.

«Документ розширює рамки партнерства і відкриває нові можливості для спільної роботи», — зазначив очільник українського відомства.

Окрім державного меморандуму, сторони уклали низку двосторонніх угод між профільними компаніями та університетами, зокрема щодо відбудови гідроенергетики та трансферу технологій для освітньої галузі.

Джерело: телеграм-канал міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Уряд Чехії навряд чи відкрито оголосить про нову велику програму допомоги Україні напередодні зими, однак чеське суспільство та бізнес готові продовжувати підтримку. Про це заявив лідер партії STAN, депутат Віт Ракушан.

Начальник Генерального штабу армії Чехії Мірослав Главач заявив, що питання можливої передачі Україні літаків L-159 наразі зняте.

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