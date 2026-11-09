Pracownicy centrali oraz regionalnych oddziałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy włączyli się w zbiórkę funduszy na kaucję dla generała majora Serhija Duki. Jednocześnie adwokat żołnierza, Jurij Suchow, zapewnił, że wpłaty mają charakter dobrowolny i nie otrzymano żadnych oficjalnych wytycznych dotyczących obowiązkowego udziału w zbiórce.

Siergij Duka jest podejrzany o udział w organizacji przestępczej, którą ujawniono w ramach operacji NABU „Kartagina”. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że w regionalnych oddziałach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rzekomo wymaga się od pracowników przekazywania pieniędzy na kaucję dla generała.

Komentując te doniesienia, Jurij Suchow potwierdził, że zbiórka rzeczywiście ma miejsce, jednak nazwał informacje o przymusie manipulacją.

„Ogólnie rzecz biorąc – to rzeczywiście prawda, ale w szczegółach jest to pewna manipulacja” – powiedział adwokat.

Jak twierdzi, w jednostkach służbowych rozesłano komunikat zawierający dane bankowe do przelewu środków. Nie podano w nim jednak obowiązkowej kwoty wpłaty ani terminu dokonania przelewu.

Sukhov wyjaśnił, że inicjatywa ta zrodziła się w centralnym zarządzie SBU. Z czasem do zbiórki zaczęli dołączać pracownicy oddziałów regionalnych, którzy samodzielnie dzwonili i wyrażali chęć wsparcia generała.

Osobno dziennikarka zapytała adwokata o informacje dotyczące rzekomo ustalonych kwot wpłat: 50 tysięcy hrywien dla funkcjonariuszy operacyjnych i 150 tysięcy hrywien dla kierownictwa.

Jurij Suchow odpowiedział, że nie posiada dokładnych informacji na temat wysokości wynagrodzeń pracowników SBU, ponieważ są to dane niejawne. Jednocześnie zasugerował, że dla części pracowników składka w wysokości 50 tysięcy hrywien może być akceptowalna.

Na poparcie swojej opinii adwokat porównał dochody pracowników SBU z wynagrodzeniami pracowników Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy.

O tym obrońca poinformował na antenie kanału „Butusow.Plus”.

Przypomnijmy, że Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna wniosła o aresztowanie generała SBU Siergieja Duki, którego zatrzymano w ramach operacji „Kartagina”. Jako alternatywę dla aresztu prokuratorzy proponują kaucję w wysokości 100 mln hrywien.

Krajowe Biuro Antykorupcyjne opublikowało zdjęcia rozbitych telefonów, które prawdopodobnie zniszczył podczas przeszukania oskarżony w sprawie „Kartagina”, generał Siergiej Duka.

Podczas posiedzenia Wyższego Sądu Antykorupcyjnego 6 listopada podejrzany w sprawie „Kartagina” Siergiej Duka oświadczył, że jest gotów współpracować ze śledztwem i bronić swojej racji.

Generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergiej Duka podczas posiedzenia w Najwyższym Sądzie Antykorupcyjnym w sprawie wyboru środka zabezpieczającego zaprzeczył zarzutom w sprawie „Kartagina” i nazwał działania NABU oraz SAP polityczną zemstą za zeszłoroczne przeszukania przeprowadzone przez SBU u detektywów organów antykorupcyjnych.

Były prokurator Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej Stanisław Broniewicki oświadczył, że Centrum Przeciwdziałania Korupcji zafałszowało informacje dotyczące rzekomej łapówki dla generała SBU Siergieja Duki. Z kolei zastępca szefa Policji Narodowej Andrij Nebitow zaprzeczył zarzutom dotyczącym ochrony sieci sklepów U420, które pojawiają się w materiałach operacji Kartagina. Obaj urzędnicy twierdzą, że opublikowane dane nie oddają pełnego obrazu sytuacji.

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