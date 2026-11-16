Dowódca Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, generał brygady Swiatosław Zaic, przedstawił personelowi nowego komendanta Instytutu Wojskowego im. Siergieja Korolowa w Żytomierzu. Na czele tej wyższej uczelni wojskowej stanął pułkownik Maksym Lanowy.

Maksym Lanowy – artylerzysta, oficer z bezpośrednim doświadczeniem bojowym, pełny kawaler Orderu Bogdana Chmielnickiego.

„Dobrze znam i wysoko cenię jego cechy zawodowe, dlatego powierzam mu rozwój tej uczelni” – zaznaczył dowódca Sił Lądowych.

Po wysłuchaniu sprawozdań zastępców dyrektora instytutu oraz kierowników wydziałów dowódca podkreślił konieczność wprowadzenia jakościowych zmian w edukacji wojskowej. Zapewnił, że będzie wspierał kierownictwo instytutu i przyczyniał się do przygotowania przyszłych oficerów: „Głównym zadaniem współczesnej uczelni wojskowej jest kształcenie profesjonalistów zdolnych do skutecznej obrony Ukrainy”.

Wraz z dowódcą Sił Lądowych w uroczystości wziął udział szef Żytomierskiej Okręgowej Administracji Wojskowej Witalij Bunečko.

Podziękował on poprzedniemu dyrektorowi instytutu, pułkownikowi Andrijowi Słusarenkowi, za pracę oraz za to, że kolektyw instytutu godnie sprostał wyzwaniom, jakie stanęły przed nim podczas pełnej inwazji rosyjskiej. Nowemu kierownikowi życzył kontynuowania i rozszerzania najlepszych tradycji tej uczelni.

Instytut Wojskowy im. S. P. Korolowa w Żytomierzu odgrywa ważną rolę w umacnianiu zdolności obronnych Ukrainy.

Kształci się tu oficerów w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla współczesnej wojny — walce radioelektronicznej, wywiadzie i operacjach informacyjnych. Są to dziedziny, od których zależy skuteczność operacji bojowych, zdolność do przeciwdziałania wrogowi, ochrona naszych oddziałów oraz uzyskanie przewagi na polu bitwy.

Informację tę podały Siły Lądowe Ukrainy

Na czele tej wyższej uczelni wojskowej stanął pułkownik Maksym Lanowy.

Przypomnijmy, że w dwóch instytutach wojskowych Ukrainy mianowano nowych kierowników.

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