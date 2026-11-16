乌克兰武装部队陆军司令、准将斯维亚托斯拉夫·扎伊茨向全体官兵介绍了日托米尔谢尔盖·科罗廖夫军事学院的新任院长。这所高等军事院校现由上校马克西姆·拉诺维担任院长。

马克西姆·拉诺维是一名炮兵军官，拥有直接作战经验，并被授予博格丹·赫梅利尼茨基勋章全套奖章。

“我非常了解并高度评价他的专业素质，因此相信他能够带领这所院校取得发展，”陆军司令表示。

在听取了学院副院长及各系主任的汇报后，陆军司令强调了军事教育亟需实现质的飞跃。 他保证将支持该学院领导层，并助力未来军官的培养：“现代军事院校的首要任务，就是培养能够有效保卫乌克兰的专业人才。”

除陆军司令外，日托米尔州军事行政局局长维塔利·布涅乔也出席了此次活动。

他感谢该学院前任院长安德烈·斯柳萨连科上校所做的工作，并赞扬学院全体教职员工在俄罗斯全面入侵期间，出色地应对了所面临的挑战。 他祝愿新任负责人能够延续并发扬该院校的优良传统。

以S.P.科罗廖夫命名的日托米尔军事学院在加强乌克兰国防能力方面发挥着重要作用。

该学院培养的军官专攻对现代战争至关重要的领域——电子战、侦察和信息作战。 这些领域直接关系到作战行动的效能、对抗敌人的能力、保护我方部队以及在战场上取得优势。

乌克兰陆军通报了这一消息

该高等军事学府现由马克西姆·拉诺维上校领导。

需要指出的是，乌克兰的两所军事院校已任命了新任负责人。

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