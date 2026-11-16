Командующий Сухопутными войсками ВСУ, бригадный генерал Святослав Заиц представил личному составу нового начальника Житомирского военного института имени Сергея Королёва. Высшее военное учебное заведение возглавил полковник Максим Лановый.

Максим Лановый — артиллерист, офицер с непосредственным боевым опытом, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

«Я хорошо знаю и высоко ценю его профессиональные качества, и поэтому доверяю ему развитие этого учебного заведения», — отметил командующий Сухопутными войсками.

После заслушивания докладов заместителей начальника института и руководителей факультетов командующий подчеркнул необходимость качественных изменений в военном образовании. Он заверил, что будет поддерживать руководство института и содействовать подготовке будущих офицеров: «Главная задача современного военного вуза — готовить профессионалов, способных эффективно защищать Украину».

Вместе с командующим Сухопутными войсками в мероприятии принял участие начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Он поблагодарил предыдущего начальника института полковника Андрея Слюсаренко за работу и за то, что коллектив института достойно справился с вызовами, которые встали перед ним во время полномасштабного российского вторжения. Новому руководителю он пожелал продолжать и развивать лучшие традиции учебного заведения.

Житомирский военный институт имени С. П. Королёва играет важную роль в укреплении обороноспособности Украины.

Здесь готовят офицеров по критически важным для современной войны направлениям — радиоэлектронной борьбе, разведке и информационным операциям. Это те сферы, от которых зависят эффективность боевых операций, способность противостоять врагу, защищать наши подразделения и добиваться преимущества на поле боя.

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины

Высшее военное учебное заведение возглавил полковник Максим Лановой.

Напомним, что в двух военных институтах Украины назначили новых руководителей.

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