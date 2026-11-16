В Житомирском военном институте назначили нового руководителя: подробности
Командующий Сухопутными войсками ВСУ, бригадный генерал Святослав Заиц представил личному составу нового начальника Житомирского военного института имени Сергея Королёва. Высшее военное учебное заведение возглавил полковник Максим Лановый.
Максим Лановый — артиллерист, офицер с непосредственным боевым опытом, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.
«Я хорошо знаю и высоко ценю его профессиональные качества, и поэтому доверяю ему развитие этого учебного заведения», — отметил командующий Сухопутными войсками.
После заслушивания докладов заместителей начальника института и руководителей факультетов командующий подчеркнул необходимость качественных изменений в военном образовании. Он заверил, что будет поддерживать руководство института и содействовать подготовке будущих офицеров: «Главная задача современного военного вуза — готовить профессионалов, способных эффективно защищать Украину».
Вместе с командующим Сухопутными войсками в мероприятии принял участие начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
Он поблагодарил предыдущего начальника института полковника Андрея Слюсаренко за работу и за то, что коллектив института достойно справился с вызовами, которые встали перед ним во время полномасштабного российского вторжения. Новому руководителю он пожелал продолжать и развивать лучшие традиции учебного заведения.
Житомирский военный институт имени С. П. Королёва играет важную роль в укреплении обороноспособности Украины.
Здесь готовят офицеров по критически важным для современной войны направлениям — радиоэлектронной борьбе, разведке и информационным операциям. Это те сферы, от которых зависят эффективность боевых операций, способность противостоять врагу, защищать наши подразделения и добиваться преимущества на поле боя.
Об этом сообщают Сухопутные войска Украины
Высшее военное учебное заведение возглавил полковник Максим Лановой.
Напомним, что в двух военных институтах Украины назначили новых руководителей.