Zelenski podpisał nowe dekrety nakładające sankcje na Rosję
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o podpisaniu nowych dekretów sankcyjnych, mających na celu zwiększenie presji na Rosję.
„Właśnie podpisałem nowe dekrety sankcyjne. Pojawią się również kolejne decyzje Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczące sankcji. Dokumenty są w trakcie przygotowywania. Presja sankcyjna – zarówno z naszej strony, jak i ze strony naszych partnerów – musi pozostać silna” – powiedział Zełenski.
Podkreślił, że sankcje są tym, co w największym stopniu przyczynia się do stworzenia w Rosji motywacji do zakończenia wojny.
Głowa państwa poinformowała o tym w oświadczeniu wydanym pod koniec 1727. dnia wojny.
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