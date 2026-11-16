Zelenski podpisał nowe dekrety nakładające sankcje na Rosję

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o podpisaniu nowych dekretów sankcyjnych, mających na celu zwiększenie presji na Rosję.

„Właśnie podpisałem nowe dekrety sankcyjne. Pojawią się również kolejne decyzje Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczące sankcji. Dokumenty są w trakcie przygotowywania. Presja sankcyjna – zarówno z naszej strony, jak i ze strony naszych partnerów – musi pozostać silna” – powiedział Zełenski.

Podkreślił, że sankcje są tym, co w największym stopniu przyczynia się do stworzenia w Rosji motywacji do zakończenia wojny.

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Głowa państwa poinformowała o tym w oświadczeniu wydanym pod koniec 1727. dnia wojny.

Ukraina, USA i Europa przeprowadziły rozmowy dotyczące zakończenia wojny – Zełenski.

Rozmowy pokojowe muszą zakładać ustępstwa ze strony Rosji – Kaya Kallas.

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