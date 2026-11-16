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Новости Украина

Зеленский подписал новые указы о введении санкций против России

UA NEWS 16 Ноября 2026 21:12
Зеленский подписал новые указы о введении санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании новых указов о санкциях, направленных на усиление давления на Россию.

«И только что я подписал новые санкционные указы. Будут и другие решения СНБО относительно санкций. Документы готовятся. Санкционное давление – наше и наших партнеров – должно оставаться сильным», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что санкции — это то, что больше всего способствует формированию у России мотива для прекращения войны.

Об этом глава государства сообщил в обращении в конце 1727-го дня войны.

Украина, США и Европа провели переговоры о завершении войны — Зеленский.

Мирные переговоры должны предусматривать уступки со стороны России — Кая Каллас.

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