Зеленский подписал новые указы о введении санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании новых указов о санкциях, направленных на усиление давления на Россию.
«И только что я подписал новые санкционные указы. Будут и другие решения СНБО относительно санкций. Документы готовятся. Санкционное давление – наше и наших партнеров – должно оставаться сильным», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что санкции — это то, что больше всего способствует формированию у России мотива для прекращения войны.
Об этом глава государства сообщил в обращении в конце 1727-го дня войны.
Украина, США и Европа провели переговоры о завершении войны — Зеленский.
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