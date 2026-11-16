Bruchowiecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Wolności

Prezydent Wołodymyr Zełenski pośmiertnie odznaczył Orderem Wolności honorowego prezesa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Wiaczesława Bryuchowieckiego.

Odznaczenie przyznano za wkład w rozwój ukraińskiej edukacji i nauki, odrodzenie Narodowego Uniwersytetu Kijowsko-Mohylańskiego, działalność społeczną oraz wychowanie patriotycznej młodzieży. Odpowiedni dekret nr 1117/2026 opublikowano na stronie internetowej prezydenta.

Bruchowiecki był jednym z inicjatorów Ruchu Ludowego Ukrainy, a w 1991 roku zapoczątkował odrodzenie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Pod jego kierownictwem uniwersytet wprowadził niezależne egzaminy wstępne, studia licencjackie i magisterskie oraz swobodny wybór przedmiotów.

W 2007 roku Wiaczesław Bruchowiecki otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy

W czwartek, 12 listopada, w 80. roku życia zmarł Bohater Ukrainy, wybitny literaturoznawca, pedagog i działacz społeczny Wiaczesław Bruchowiecki. Miał 79 lat. O śmierci jednego z założycieli Ruchu Ludowego Ukrainy oraz inicjatora odrodzenia Akademii Kijowsko-Mogiliańskiej dowiedziano się w piątek, 13 listopada.

Wcześniej, w wieku 86 lat, zmarł Włodzimierz Gorbenko – ukraiński dyrygent chóralny, kompozytor i aranżer. Przez wiele lat kierował chórem weteranów w Obwodowym Pałacu Kultury w Mikołajowie, a swoją twórczością zdobył uznanie poza granicami Ukrainy.

Wcześniej, w wieku 58 lat, zmarł projektant i współzałożyciel Ukrainian Fashion Week.

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