Брюховецкого посмертно наградили орденом Свободы

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Свободы почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого.

Награда присуждена за вклад в развитие украинского образования и науки, возрождение НаУКМА, общественную деятельность и воспитание патриотической молодежи. Соответствующий указ № 1117/2026 опубликован на сайте президента.

Брюховецкий был одним из инициаторов Народного движения Украины, а в 1991 году положил начало возрождению Киево-Могилянской академии. Под его руководством университет ввел независимое вступительное тестирование, бакалавриат и магистратуру, а также свободный выбор учебных дисциплин.

В 2007 году Вячеслав Брюховецкий получил звание Героя Украины.

Источник: Офис президента Украины

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