乌克兰安全局（SBU）已开始为杜卡将军筹集保释金

乌克兰安全局中央机关及各地区分支机构的员工纷纷参与为少将谢尔盖·杜卡筹集保释金的活动。 与此同时，该军官的辩护律师尤里·苏霍夫强调，这些汇款均属自愿，且未收到关于必须参与募捐的官方指示。

谢尔盖·杜卡被怀疑参与了一个犯罪组织，该组织是在国家反腐败局（NABU）“迦太基”行动中被揭露的。 此前媒体曾报道称，安全局（SBU）的地区分支机构据称要求员工为该将军的保释金捐款。

针对这些报道，尤里·苏霍夫证实确实在进行募捐，但他称有关胁迫的说法是刻意误导。

“从整体上看，这确实属实，但在细节上存在一定的歪曲，”这位律师表示。

据他介绍，各业务部门确实散发了包含银行账户信息的通知，用于汇款。但通知中并未规定必须缴纳的具体金额，也没有设定汇款的截止日期。

苏霍夫解释称，这一倡议源于安全局总部。随后，各地分支机构的工作人员也开始加入募捐行列，他们主动致电并表示愿意支持这位将军。

记者还就所谓已确定的捐款金额一事单独询问了律师：据称行动人员需捐款5万格里夫纳，管理人员需捐款15万格里夫纳。

尤里·苏霍夫回应称，他并不掌握安全局员工薪资水平的准确信息，因为该信息属于机密。同时，他推测对于部分员工而言，5万格里夫纳的捐款金额可能是可以接受的。

为了佐证自己的观点，这位律师将SBU员工的收入与乌克兰国家反腐败局员工的工资进行了比较。

这位辩护律师在“布图索夫·普卢斯”频道的直播中发表了上述言论。

需要指出的是，专门反腐败检察院曾申请对在迦太基行动中被捕的SBU将军谢尔盖·杜库实施羁押。作为逮捕的替代方案，检察官提议设定1亿格里夫纳的保释金。

乌克兰国家反腐败局公布了被砸坏的手机照片，这些手机很可能是“迦太基”案涉案人员、塞尔吉伊·杜卡将军在搜查过程中销毁的。

在11月6日最高反腐败法院的庭审中，“迦太基”案嫌疑人谢尔盖·杜卡表示，他愿意配合调查并捍卫自己的清白。

乌克兰安全局将军谢尔盖·杜卡在最高反腐败法院就对其采取预防措施举行的听证会上，否认了“迦太基”案中的指控 并将国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的行动称为针对去年安全局对反腐败机构侦查人员进行搜查的政治报复。

前专门反腐败检察院检察官斯坦尼斯拉夫·布罗内维茨基表示，反腐败中心歪曲了关于安全局将军谢尔盖·杜卡涉嫌收受贿赂的信息。 此外，国家警察局副局长安德烈·涅比托夫否认了关于其为迦太基行动材料中涉及的U420连锁商店提供庇护的指控。 这两位官员均坚称，已公开的信息未能反映全貌。

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