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Під час візиту до ліцею в Береговому Володимир Зеленський і Петер Мадяр зустрілися з учнями та педагогами закладу, де навчаються понад 500 дітей. Після спілкування політики приєдналися до школярів і зіграли з ними у волейбол.

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром побували в ліцеї імені Лайоша Кошута в Береговому на Закарпатті. Візит відбувся 24 листопада. Політики ознайомилися з роботою навчального закладу, поспілкувалися з педагогами та школярами, а також долучилися до спортивної гри. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму дописі у Facebook.

Глава держави розповів, що ліцей має понад столітню історію та наступного року святкуватиме 125-річчя. Нині тут навчаються понад 500 дітей, зокрема в інклюзивних класах.

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Освітній процес у закладі відбувається угорською мовою. Водночас учні вивчають українську та англійську. Зеленський наголосив, що повага до мовних потреб дітей має бути одним із важливих принципів українсько-угорських відносин.

За його словами, аналогічні умови створені й для українських дітей в Угорщині. Зокрема, у Будапешті працює школа, де вони можуть здобувати освіту рідною мовою.

Президент також звернув увагу на розвиток ліцею попри повномасштабну війну. У навчальному закладі оновлюють класи, а школярі мають можливість не лише навчатися, а й займатися спортом та розвивати свої здібності.

Зеленський подякував учителям за роботу та умови, які вони створюють для дітей. Окремо він опублікував відео волейбольного матчу за участю Мадяра та школярів.

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