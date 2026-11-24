0:00 / 0:00

В Україні обмежили доступ до чотирьох книжкових онлайн-магазинів — BOOKSTORE, Clondike, BurchBook та EZOTERIKIEV — через продаж забороненої російської видавничої продукції та приховування інформації про правовий статус і місцезнаходження власників.

Як повідомив Державний комітет телебачення і радіомовлення, рішення ухвалив Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (структура Держспецзв’язку) за результатами спільної роботи зі Службою безпеки України.

Моніторинг Держкомтелерадіо виявив на цих ресурсах книги російських видавництв «Эксмо», «АСТ» і «МИФ», пов’язаних із громадянином рф під санкціями РНБО, а також видання, випущені після початку повномасштабного вторгнення та, ймовірно, ввезені незаконно. Адміністрації сайтів проігнорували попередні вимоги вилучити заборонену літературу; відновити доступ до них зможуть лише після припинення воєнного стану та легалізації діяльності, а загалом із липня 2025 року за ініціативи комітету та за сприяння СБУ заблокували вже 56 книжкових інтернет-магазинів із продукцією рф та білорусі.

Джерело: повідомлення Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Раніше було заблоковано онлайн-ресурси Storinkabook, IQbook, Po4itayka, Po4itaemka, Knigomania та Knygomania. Вони, за даними перевірки, здійснювали реалізацію книжкової продукції держави-агресора, зокрема видань російських підсанкційних видавництв «Эксмо», «АСТ», «Центрполиграф» та «Питер».

В Україні поповнився список заборонених російських книг.

Читай нас у