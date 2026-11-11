Mieszkaniec Bukowiny stanie przed sądem za przemyt prawie tony kratomu pod pozorem herbaty

Prokuratura obwodowa w Czerniowcach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mieszkańcowi rejonu czerniowieckiego w sprawie przemytu środków odurzających na szczególnie dużą skalę (cz. 3 art. 305 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Śledztwo wykazało, że podejrzany, który pracuje w branży transportu międzynarodowego, zorganizował dostawę na Ukrainę prawie tony kratomu z kraju Azji Południowo-Wschodniej przez Rumunię.

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Do przewozu zaangażował dwóch kierowców minibusów, którym przedstawił towar jako „herbatę matcha”, a sam eskortował transport własnym samochodem. Podczas kontroli celnej na przejściu granicznym „Porubne–Siret” 11 sierpnia 2026 r. funkcjonariusze celni wykryli 30 kartonów zawierających 195 opakowań zielonego proszku o łącznej masie 942 kg. Ekspertyza potwierdziła obecność rozdrobnionych liści rośliny *Mitragyna speciosa* (kratom), która w Ukrainie jest zaliczana do środków odurzających, których obrót podlega ograniczeniom. Oskarżonemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Czerniowcach.

Na Ukrainie wykryto zakrojoną na szeroką skalę kontrabandę środka odurzającego „kratom” z Czech.

W ramach międzynarodowej operacji specjalnej „Español” funkcjonariusze organów ścigania zablokowali kanały dostaw narkotyków z Hiszpanii, USA i Portugalii na Ukrainę. Operacja miała na celu powstrzymanie międzynarodowego handlu narkotykami oraz ujawnienie szlaków przemytu substancji zabronionych na terytorium Ukrainy.

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