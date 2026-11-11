Жителя Буковины будут судить за контрабанду почти тонны кратома под видом чая

Черновицкая областная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя Черновицкого района по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

Следствие установило, что фигурант, работающий в сфере международных перевозок, организовал доставку в Украину почти тонны кратома из страны Юго-Восточной Азии через Румынию.

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К перевозке он привлек двух водителей микроавтобусов, которым представил товар как «чай матча», а сам сопровождал транспорт на собственном автомобиле. Во время прохождения таможенного контроля на пункте пропуска «Порубное–Сирет» 11 августа 2026 года сотрудники таможни обнаружили 30 коробок с 195 упаковками зеленого порошка общей массой 942 кг. Экспертиза подтвердила наличие измельчённых листьев растения *Mitragyna speciosa* (кратома), которое в Украине отнесено к наркотическим средствам, оборот которых ограничен. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Черновицкая областная прокуратура.

В Украине раскрыли масштабную контрабанду наркотического средства «кратом» из Чехии.

В рамках международной спецоперации «Эспаньол» правоохранители перекрыли каналы поставки наркотиков из Испании, США и Португалии в Украину. Операция была направлена на пресечение международного наркотрафика и раскрытие путей ввоза запрещенных веществ на территорию Украины.

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