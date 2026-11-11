Министр внутренних дел Украины Иван Выговский провел встречу с представительницей Управления США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Лоррейн Эстеп. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, в частности помощь американской стороны в разоблачении наркокартеля «Химпром».

Во встрече также приняли участие и.о. главы Нацполиции Макси Цуцкиридзе, заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов и начальник управления по борьбе с наркопреступностью Дмитрий Торгало.

Стороны обсуждали сотрудничество между Национальной полицией Украины и агентством.

«Один из главных результатов нашего длительного взаимодействия — разоблачение наркокартеля «Химпром»: пресечение и предотвращение деятельности точек продажи наркотических веществ. DEA сыграло важную роль в вопросе обмена оперативной и аналитической информацией о деятельности группировки», — говорится в сообщении.

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Также коллегам из США сообщили о результатах работы полицейских.

«За 10 месяцев этого года следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более чем 12 тысячам человек. Раскрыта деятельность 87 преступных группировок. Благодарим агентство за годы сотрудничества — от процесса реформирования Департамента по борьбе с наркопреступностью до обеспечения техникой, транспортом, проведения тренингов и учений. Это позволило значительно расширить возможности по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и привлечению преступников к ответственности. Высокая оценка работы украинских полицейских со стороны американских коллег является очередным подтверждением результатов», — подчеркнул Выгивский.

Также во время встречи обсуждался ряд конкретных наработок, результаты которых будут обнародованы позже.

Об этом Выгивский сообщил в Telegram.



Наркокартель «Химпром» планировал зарабатывать полмиллиона долларов в неделю.

Кроме того, наркокартель Химпром планировал подкупить Клименко через его окружение — НАБУ.

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