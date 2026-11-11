Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wyhivskyi spotkał się z przedstawicielką amerykańskiej Agencji ds. Walki z Nielegalnym Obrotem Narkotyków (DEA) Lorraine Estep. Podczas spotkania strony omówiły kwestie współpracy, w szczególności pomoc strony amerykańskiej w rozbiciu kartelu narkotykowego „Chimprom”.

W spotkaniu wzięli również udział pełniący obowiązki szefa Policji Narodowej Maksy Tsutsikiridze, zastępca szefa Policji Narodowej Andrij Nebitow oraz szef wydziału ds. zwalczania przestępczości narkotykowej Dmytro Torgalo.

Strony omówiły współpracę między Policją Narodową Ukrainy a agencją.

„Jednym z głównych wyników naszej długotrwałej współpracy jest rozbicie kartelu narkotykowego „Chimprom”: zaprzestanie i uniemożliwienie działalności punktów sprzedaży substancji odurzających. DEA odegrała ważną rolę w wymianie informacji operacyjnych i analitycznych dotyczących działalności tej grupy” – czytamy w komunikacie.

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Ponadto poinformowano amerykańskich partnerów o wynikach pracy policji.

„W ciągu 10 miesięcy tego roku śledczy z Narodowej Policji Ukrainy postawili zarzuty w sprawach związanych z nielegalnym obrotem narkotyków ponad 12 tysiącom osób. Ujawniono działalność 87 grup przestępczych. Jesteśmy wdzięczni agencji za lata współpracy – od procesu reformowania Departamentu ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej po zapewnienie sprzętu, transportu, a także organizację szkoleń i ćwiczeń. Pozwoliło to znacznie zwiększyć możliwości w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw związanych z nielegalnym obrotem narkotyków oraz pociągania przestępców do odpowiedzialności. Wysoka ocena pracy ukraińskich policjantów ze strony amerykańskich kolegów jest kolejnym potwierdzeniem osiągniętych wyników”, – podkreślił Wyhivskyi.

Podczas spotkania omówiono również szereg konkretnych inicjatyw, których wyniki zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Informację tę Vyhivsky przekazał na Telegramie.



Kartel narkotykowy „Chimprom” planował zarabiać pół miliona dolarów tygodniowo.

Ponadto kartel narkotykowy Chimprom planował przekupić Klymenko poprzez jego otoczenie – NABU.

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