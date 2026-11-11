乌克兰内务部长伊万·维吉夫斯基会见了美国缉毒局（DEA）代表洛林·埃斯特普。 会晤期间，双方讨论了合作事宜，特别是美方在打击“希姆普罗姆”贩毒集团方面提供的协助。

国家警察局代理局长马克西·楚茨基里泽、国家警察局副局长安德烈·涅比托夫以及打击毒品犯罪处处长德米特里·托尔加洛也出席了会议。

双方就乌克兰国家警察与该局之间的合作进行了讨论。

“我们长期合作的主要成果之一，就是捣毁了‘希姆普罗姆’贩毒集团：取缔并彻底瓦解了毒品销售网点。 美国缉毒局（DEA）在交换有关该团伙活动的行动和分析情报方面发挥了重要作用，”通报中写道。

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此外，还向美国同行通报了警方的工作成果。

“今年前10个月，乌克兰国家警察局的调查人员已对超过1.2万人提出了涉嫌毒品非法流通犯罪的指控。共查获87个犯罪团伙的活动。 感谢该机构多年来的一贯合作——从打击毒品犯罪部门的改革进程，到提供设备、交通工具，以及开展培训和演习。 这极大地提升了我们调查涉毒犯罪及将犯罪分子绳之以法的能力。美国同行对乌克兰警察工作的高度评价，再次印证了我们取得的成果”， ——维吉夫斯基强调道。

此外，会谈期间还讨论了一系列具体的工作成果，相关结果将在稍后公布。

维吉夫斯基在Telegram上通报了这一消息。



“希姆普罗姆”毒品集团原计划每周牟利50万美元。

此外，希姆普罗姆贩毒集团还计划通过克利缅科的身边人——国家反腐败局（NABU）——来收买克利缅科。

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