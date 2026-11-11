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Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський провів зустріч із представницею Адміністрації США з боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA) Лоррейн Естеп. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю, зокрема допомогу американської сторони у викритті наркокартелю «Хімпром».

У зустрічі взяли участь також т.в.о. голови Нацполіції Макси Цуцкірідзе, заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов та начальник боротьби з наркозлочинністю Дмитро Торгало.

Сторони обговорювали співпрацю між Національною поліцією України та агентством.

"Один із головних результатів нашої тривалої взаємодії - викриття наркокартелю "Хімпром": припинення та унеможливлення діяльності точок продажу наркотичних речовин. DEA відіграла важливу роль у питанні обміну оперативною та аналітичною інформацією щодо діяльності угруповання", - йдеться в повідомленні.

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Також колег зі США поінформували про результати роботи поліцейських.

"За 10 місяців цього року слідчі Національної поліції України повідомили про підозру в злочинах, повʼязаних із незаконним обігом наркотиків, понад 12 тисячам осіб. Викрито діяльність 87 злочинних груп. Вдячні агентству за роки співпраці - від процесу реформування Департаменту боротьби з наркозлочинністю до забезпечення технікою, транспортом, проведення тренінгів та навчань. Це дозволило значно збільшити можливості у розслідуванні злочинів, повʼязаних з незаконним обігом наркотиків, та притягненні до відповідальності злочинців Висока оцінка роботи українських поліцейських з боку американських колег є черговим підтвердженням результатів", - наголосив Вигівський.

Також під час зустрічі обговорювали низку конкретних напрацювань, результати яких будуть оприлюднені згодом.

Про це Вигівський повідомив у Telegram.



Наркокартель Хімпром планував заробляти пів мільйона доларів на тиждень.

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