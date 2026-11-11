Зеленский встретится со спецпредставителями Трампа в Дублине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 12 ноября, проведет встречу в Дублине со специальными представителями президента США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча состоится сразу после их визита в Москву и переговоров с российской стороной.

По словам главы государства, главной целью встречи станет координация позиций и определение дальнейших дипломатических шагов по итогам доклада украинской делегации о трехсторонних консультациях в Абу-Даби.

Владимир Зеленский подчеркнул необходимость полноценного вовлечения европейских партнеров в переговорный процесс на всех этапах и отметил, что первоочередной задачей остается завершение войны и обеспечение надежных гарантий безопасности для Украины. Накануне в Абу-Даби американская и украинская стороны также согласовали подготовку к масштабному обмену военнопленными.

Источник: Официальное обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер сообщил, что 11 ноября вместе со Стивом Виткоффом отправится в Москву. Там представители администрации Дональда Трампа планируют встретиться с Путиным.

Перед этим Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о прекращении войны: основные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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