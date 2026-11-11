Зеленський зустрінеться зі спецпредставниками Трампа в Дубліні

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 12 листопада, проведе зустріч у Дубліні зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зустріч відбудеться одразу після їхнього візиту до Москви та перемовин із російською стороною.

За словами Глави держави, головною метою зустрічі буде координація позицій і визначення наступних дипломатичних кроків за підсумками доповіді української делегації про тристоронні консультації в Абу-Дабі.

Володимир Зеленський підкреслив необхідність повноцінного залучення європейських партнерів до переговорного процесу на всіх етапах і наголосив, що першочерговим завданням залишається завершення війни та забезпечення надійних гарантій безпеки для України. Напередодні в Абу-Дабі американська та українська сторони також узгодили підготовку до масштабного обміну військовополоненими.

Джерело: Офіційне звернення Президента України Володимира Зеленського.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер повідомив, що 11 листопада разом зі Стівом Віткоффом вирушить до Москви. Там представники адміністрації Дональда Трампа планують зустрітися з Путіним.

Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

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