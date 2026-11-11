Zelenski spotka się ze specjalnymi przedstawicielami Trumpa w Dublinie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w czwartek, 12 listopada, odbędzie się w Dublinie spotkanie z specjalnymi przedstawicielami prezydenta USA, Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Spotkanie odbędzie się bezpośrednio po ich wizycie w Moskwie i rozmowach ze stroną rosyjską.

Według głowy państwa głównym celem spotkania będzie koordynacja stanowisk i określenie kolejnych kroków dyplomatycznych w oparciu o sprawozdanie ukraińskiej delegacji dotyczące trójstronnych konsultacji w Abu Zabi.

Wołodymyr Zełenski podkreślił konieczność pełnego zaangażowania partnerów europejskich w proces negocjacyjny na wszystkich etapach oraz zaznaczył, że priorytetowym zadaniem pozostaje zakończenie wojny i zapewnienie Ukrainie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa. W przeddzień spotkania w Abu Zabi strony amerykańska i ukraińska uzgodniły również przygotowania do zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców wojennych.

Źródło: Oficjalne oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner poinformował, że 11 listopada wraz ze Stevem Witkoffem uda się do Moskwy. Tam przedstawiciele administracji Donalda Trumpa planują spotkanie z Putinem.

Wcześniej, po rozmowach w Abu Zabi, Kushner wskazał na najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

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