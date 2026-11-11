Во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в домашнем насилии

Во Львовской области 60-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом совершении домашнего насилия в отношении супруги, взяли под стражу. Соответствующая мера пресечения была избрана по ходатайству прокуроров Пустомытовской окружной прокуратуры.

Несмотря на предыдущие наказания, административные протоколы и судимости, мужчина, по данным следствия, продолжал оскорблять жену, угрожать ей и провоцировать конфликты.

Согласно материалам следствия, в конце октября и в начале ноября этого года подозреваемый трижды совершил домашнее насилие в отношении своей жены.

При этом с конца сентября, согласно решению суда, он должен был находиться под ночным домашним арестом на расстоянии более 70 км от места проживания женщины.

Однако это не помешало мужчине приезжать к жене днем и продолжать конфликты. По данным правоохранительных органов, он оскорблял женщину, ругался и угрожал физической расправой.

Такие действия держали потерпевшую в постоянном страхе, морально изматывали её и заставляли беспокоиться за собственную безопасность.

Как установило следствие, с 2022 года мужчину шесть раз привлекали к административной ответственности за домашнее насилие и один раз — к уголовной.

Кроме того, он дважды был осуждён за нанесение лёгких телесных повреждений супруге.

В настоящее время на рассмотрении суда находятся еще три обвинительных акта в его отношении по фактам домашнего насилия в отношении жены.

Несмотря на предыдущие наказания и судебные разбирательства, мужчина, по данным прокуратуры, не прекратил противоправное поведение.

В начале ноября этого года ему сообщили о новом подозрении в совершении домашнего насилия по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Прокурор по данному делу Яна Иванцова подчеркнула важность своевременного обращения за помощью в случае домашнего насилия.

«Никто не должен терпеть страх или угрозу в собственном доме. Обращение за помощью — это не слабость, а первый шаг к безопасности. Сообщайте о фактах насилия, ведь молчание создает иллюзию безнаказанности для обидчика. Чем раньше правоохранителям становится известно о таких фактах, тем больше возможностей защитить пострадавших и не допустить тяжких последствий», — отметила Яна Иванцова.

Досудебное расследование проводит отделение полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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