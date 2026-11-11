利沃夫州一名涉嫌实施家庭暴力的男子已被拘留

在利沃夫州，一名涉嫌系统性对妻子实施家庭暴力的60岁男子已被羁押。该羁押措施是根据普斯托米蒂夫斯克地区检察院检察官的申请作出的。

据调查显示，尽管此前已有处罚记录、行政处罚和犯罪前科，该男子仍继续辱骂妻子、对其进行威胁并挑起冲突。

根据调查材料，今年10月底至11月初，该嫌疑人曾三次对妻子实施家庭暴力。

与此同时，根据法院的裁决，自9月底起，他本应接受夜间居家监禁，且居住地须距离该女子住所70多公里。

然而，这并未阻止该男子在白天前往妻子住处并继续引发冲突。据执法部门称，他侮辱该女子，对其出言辱骂并威胁要实施身体伤害。

此类行为使受害者始终生活在恐惧之中，对其精神造成严重摧残，并迫使其为自身安全感到担忧。

据调查显示，自2022年以来，该男子因家庭暴力已被六次处以行政处罚，并曾一次被追究刑事责任。

此外，他还曾因对妻子造成轻微身体伤害而两次被定罪。

目前，还有三份针对他实施家庭暴力侵害妻子的起诉书正在法院审理中。

据检察机关称，尽管此前已受处罚且案件正在审理中，该男子仍未停止其违法行为。

今年11月初，他被通知因涉嫌违反《乌克兰刑法典》第126-1条实施家庭暴力而面临新的指控。目前，该嫌疑人已被羁押。

负责此案的检察官雅娜·伊万佐娃强调，在遭遇家庭暴力时及时寻求帮助至关重要。

“任何人都不应在自己的家中忍受恐惧或威胁。寻求帮助并非软弱，而是迈向安全的第一步。 请举报暴力行为，因为沉默会让施暴者产生有恃无恐的错觉。执法部门越早获悉此类情况，就越有可能保护受害者并防止严重后果的发生，”雅娜·伊万佐娃指出。

本案的审前调查由利沃夫州国家警察总局第2警察分局利沃夫区警察局第1派出所负责。

根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，任何人均被推定为无罪，不得受到刑事处罚。

利沃夫州检察院通报了这一消息。

此前，法院判处一名43岁男子15年有期徒刑，该男子通过社交网络结识一名女童，将其邀至家中并对其实施了系统性的性侵犯。 此外，他还制作并保存了涉及该女童的色情照片。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，一名男子被指控对4岁的侄子实施性侵。

在利沃夫州，一名男子因性侵同父异母的妹妹而被判刑。

在赫尔松州，一名担任监护人的父亲因性侵七名女孩被判处终身监禁。

在特尔诺皮尔州，一名男子因性侵侄女被判处15年有期徒刑。

关注我们在