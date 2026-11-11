W Zakarpaciu, w niedawno wyremontowanym ośrodku tymczasowego zakwaterowania, udzielono schronienia ewakuowanym mieszkańcom tymczasowo okupowanego miasta Oleszki w obwodzie chersońskim. W nowym schronisku 26 ewakuowanych mieszkańców otrzymało niezbędny sprzęt AGD oraz zapewniono im komfortowe warunki zakwaterowania.

O urządzaniu schroniska poinformował przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Wojskowej Myrosław Bilecki. Remont i wyposażenie pomieszczeń zrealizowano dzięki wsparciu misji humanitarnej „Proliska”, austriackich organizacji charytatywnych oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Do pracy z przesiedleńcami zaangażowano lokalnych pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej, którzy zapewniają wsparcie w zakresie regeneracji fizycznej i psychicznej.

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Źródło: Przewodniczący Zakarpackiej OVA Myrosław Bilecki.

Dla mieszkańców tymczasowo okupowanej gminy Oleszki w obwodzie chersońskim przygotowuje się kolejną misję humanitarną, która ma pomóc chętnym w bezpiecznym wyjeździe. Obecnie uzgadniane są niezbędne warunki humanitarne i bezpieczeństwa, a także gromadzone są informacje o osobach wymagających ewakuacji. Kolejny wyjazd planuje się zorganizować wyłącznie dla Oleszok i okolicznych miejscowości.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie broni w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszkach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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