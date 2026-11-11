在喀尔巴阡地区，一处刚翻修完毕的临时安置点为来自赫尔松州奥列什基市（该市目前处于临时被占领状态）的疏散居民提供了庇护。 在这处新的避难所中，26名撤离居民获得了必要的家用电器和舒适的居住条件。

喀尔巴阡地区军事行政管理局局长米罗斯拉夫·比列茨基通报了该避难所的整修情况。 该场所的翻新和设备配置工作，得益于“普罗利斯卡”人道主义使命组织、奥地利慈善机构以及乌克兰红十字会的支持。 当地医疗和社会工作者已参与到流离失所者的援助工作中，协助其进行身心康复。

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消息来源：扎卡尔帕蒂亚州军事行政管理局局长米罗斯拉夫·比列茨基。

针对赫尔松州奥列什基社区（该地区目前处于临时被占领状态）的居民，正在筹备另一项人道主义行动，旨在帮助有意愿的人员安全撤离。 目前正在协调必要的人道主义和安全条件，并收集需要撤离人员的有关信息。计划组织的下一批撤离行动仅针对奥列什基及其周边居民点。

此前，梅拉尼娅·特朗普曾对奥列什基居民成功撤离一事作出回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过此次撤离行动安全撤离，而对于留下的居民，已向其送达了人道主义援助物资。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

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