Стало відомо, де розмістили евакуйованих мешканців Олешків

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На Закарпатті в нещодавно відремонтованому місці тимчасового проживання надали прихисток евакуйованим мешканцям із тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області. У новому шелтері 26 евакуйованих жителів забезпечили необхідною побутовою технікою та комфортними умовами для проживання.

Об облаштуванні прихистку повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Обновлення та оснащення приміщень реалізували завдяки підтримці Гуманітарної місії «Проліска», австрійських благодійних організацій та Товариства Червоного Хреста України. До роботи з переселенцями залучено місцевих медичних і соціальних працівників для надання допомоги з фізичним і ментальним відновленням.

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Джерело: Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Для жителів тимчасово окупованої Олешківської громади на Херсонщині готують ще одну гуманітарну місію, яка має допомогти охочим безпечно виїхати. Наразі узгоджують необхідні гуманітарні та безпекові умови, а також збирають інформацію про людей, які потребують евакуації. Наступний виїзд планують організувати лише для Олешок і навколишніх населених пунктів.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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