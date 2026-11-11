Стало известно, где разместили эвакуированных жителей Олешек

В Закарпатье в недавно отремонтированном центре временного размещения предоставили приют эвакуированным жителям из временно оккупированного города Олешки Херсонской области. В новом шелтере 26 эвакуированных жителей обеспечили необходимой бытовой техникой и комфортными условиями для проживания.

Об обустройстве приюта сообщил председатель Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий. Ремонт и оснащение помещений были осуществлены благодаря поддержке Гуманитарной миссии «Пролиска», австрийских благотворительных организаций и Общества Красного Креста Украины. К работе с переселенцами привлечены местные медицинские и социальные работники для оказания помощи в физическом и психическом восстановлении.

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Источник: председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

Для жителей временно оккупированной Олешковской общины в Херсонской области готовят еще одну гуманитарную миссию, которая должна помочь желающим безопасно выехать. В настоящее время согласовываются необходимые гуманитарные и безопасности условия, а также собирается информация о людях, нуждающихся в эвакуации. Следующий выезд планируется организовать только для Олешек и прилегающих населенных пунктов.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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