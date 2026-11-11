Prokuratura Generalna nie wszczęła postępowania przeciwko Arakhamii pomimo orzeczenia sądu

W dniu 4 listopada Najwyższy Sąd Antykorupcyjny (VAKS) nakazał pełniącemu obowiązkiprokuratora generalnego Antona Kowalskiego do wpisania do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych informacji o możliwym popełnieniu przestępstwa przez posła i przewodniczącego frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawida Arakhamię. Jednak w Biurze Prokuratora Generalnego nie zrobiono tego do tej pory.

W Biurze Prokuratora Generalnego poinformowano, że na dzień 11 listopada 2026 r. oficjalna kopia orzeczenia sądowego nie dotarła jeszcze do urzędu. Według szefowej departamentu polityki informacyjnej Prokuratury Generalnej Mariany Hajowskiej-Kowbaszuk, po faktycznym otrzymaniu dokumentu z sądu zostanie on rozpatrzony zgodnie z ustalonym porządkiem proceduralnym, zgodnie z art. 535 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

W Centrum Zwalczania Korupcji, na podstawie którego skargi sąd nakazał wszczęcie postępowania przeciwko Arakhamii, wskazano, że prokurator OGP osobiście był obecny na posiedzeniu 4 listopada, kiedy sędzia ogłaszał orzeczenie. Poprosił nawet sąd o oddalenie skargi. Od 5 listopada postanowienie jest dostępne w „Sądzie Elektronicznym”, gdzie OGP posiada własne konto. Natomiast 9 listopada sędzia ogłosił pełny tekst. Prokurator znał termin i po prostu nie stawił się. Ponadto postanowienie sądu nie podlega odwołaniu i obowiązuje od momentu ogłoszenia. Pełny tekst nie jest potrzebny do jego wykonania. Na wszelki wypadek w Centrum Postępowania Cywilnego obiecano wydrukować dokument i osobiście przesłać go Kowalskiemu.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego w komentarzu dla serwisu „Glavkom”.

Jak wyjaśniono w Centrum Przeciwdziałania Korupcji, 19 października złożyli oni oświadczenie w sprawie prawdopodobnego rozdawania przez Arakhamię „kopert” posłom w zamian za głosy. Kowalski odpowiedział tak samo jak poprzedni prokurator generalny Kravchenko: rzekomo NABU już prowadzi dochodzenie w tej sprawie i przekazał tam zgłoszenie. Jednak tylko prokurator generalny może wszcząć postępowanie w sprawie posła. NABU właśnie to potwierdziło: bez wszczęcia postępowania Biuro nie może prowadzić śledztwa w sprawie Arakhamii.

NABU oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna uzyskały zgodę sądu na pobranie próbek biologicznych od asystenta przewodniczącego frakcji „Sługa Narodu” Dawida Arakhamii w sprawie dotyczącej domniemanych wypłat dla posłów w kopertach. Według informacji dziennikarza Mykoły Tkacza śledczy mogą próbować ustalić związek między skonfiskowanymi pieniędzmi a kierownictwem frakcji, w szczególności poprzez badanie odcisków palców na banknotach. Dziennikarz Jurij Nikolow zauważa, że może to świadczyć o dalszym rozwoju śledztwa.

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