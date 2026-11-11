尽管法院作出了裁决，总检察长办公室仍未对阿拉哈米亚提起诉讼

最高反腐败法院（VAKS）早在11月4日就责令安东·科瓦尔斯基将关于人民代表兼“人民公仆”议会党团主席大卫·阿拉哈米亚可能涉嫌刑事犯罪的信息录入《统一庭前调查登记册》。 然而，总检察长办公室迄今尚未执行该裁决。

总检察长办公室表示，截至2026年11月11日，该机构尚未收到该法院判决的正式副本。 据总检察长办公室信息政策司司长玛丽亚娜·盖约夫斯卡-科夫巴舒克称，在实际收到法院送达的文件后，将根据《乌克兰刑事诉讼法》第535条的规定，依照既定程序进行处理。

反腐败中心（正是基于该中心的申诉，法院才责令对阿拉哈米亚提起诉讼）指出，总检察长办公室的一名检察官曾亲自出席11月4日的庭审，当时法官正在宣读判决。该检察官甚至请求法院驳回申诉。 自11月5日起，该裁定已发布在“电子法院”平台，总检察长办公室在该平台设有专属账户。11月9日，法官宣读了裁定全文。 检察官明明知道日期，却根本没有出席。此外，法院裁定不可上诉，自宣布之日起即生效。执行该裁定无需提供全文。为以防万一，中央法院管理处承诺将打印该文件并亲自寄给科瓦尔斯基。

消息来源：总检察长办公室向《格拉夫科姆》媒体发表的评论。

据反腐败中心解释，10月19日，他们提交了一份申诉，指控阿拉哈米亚可能向议员们分发“信封”以换取投票支持。 科瓦尔斯基的回应与前总检察长克拉夫琴科如出一辙：声称国家反腐败局（NABU）已在调查此事，并将该申诉转交给了该局。 但只有总检察长才有权对议员立案。国家反腐败局（NABU）也证实了这一点：未经立案，该局无法对阿拉哈米亚展开调查。

国家反腐败局（NABU）和专门反腐败检察院已获得法院许可，可在涉及向议员支付“信封款”的案件中，对“人民公仆”党团主席助理大卫·阿拉哈米亚采集生物样本。 据记者米哈伊尔·特卡奇报道，调查人员可能会试图通过分析纸币上的指纹等证据，查明被查获的现金与该党团领导层之间的关联。记者尤里·尼科洛夫指出，这可能预示着调查将进一步深入。

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