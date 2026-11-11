Офіс Генпрокурора не відкрив справу проти Арахамії попри рішення суду

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ще 4 листопада зобов’язав виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення народним депутатом і головою парламентської фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Однак в Офісі генерального прокурора цього досі не зробили.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що станом на 11 листопада 2026 року офіційна копія судового рішення до відомства ще не надходила. За словами начальниці управління інформаційної політики ОГП Мар’яни Гайовської-Ковбасюк, після фактичного отримання документа від суду його буде опрацьовано в установленому процесуальному порядку згідно із нормою ст. 535 КПК України.

У Центрі протидії корупції, за чиєю скаргою суд зобов'язав порушити справу проти Арахамії, вказали, що прокурор ОГП особисто був на засіданні 4 листопада, коли суддя оголошував рішення. І навіть просив суд відмовити у задоволенні скарги. З 5 листопада ухвала висить в «Електронному суді», де в ОГП є власний кабінет. А 9 листопада суддя оголошував повний текст. Прокурор про дату знав і просто не прийшов. Крім того, ухвала суду не оскаржується і діє з моменту оголошення. Повний текст для її виконання не потрібен. На всяк випадок у ЦПК пообіцяли роздрукувати документ і особисто надіслати Ковальському.

Джерело: Офіс генерального прокурора у коментарі виданню «Главком».

Як пояснили у Центрі протидії корупції, 19 жовтня вони подали заяву про ймовірну роздачу Арахамією «конвертів» депутатам за голосування. Ковальський відписався, як і попередній генпрокурор Кравченко: мовляв, НАБУ вже розслідує, і переслав заяву туди. Але реєструвати справу щодо нардепа може лише генпрокурор. НАБУ саме це й підтвердило: без реєстрації Бюро розслідувати Арахамію не може.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримали судовий дозвіл на забір біологічних зразків у помічника голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії у справі про ймовірні виплати народним депутатам у конвертах. За інформацією журналіста Михайла Ткача, слідчі можуть намагатися встановити зв'язок між вилученими грошима та керівництвом фракції, зокрема через дослідження відбитків на купюрах. Журналіст Юрій Ніколов зазначає, що це може свідчити про подальший розвиток розслідування.

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