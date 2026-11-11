Офис генерального прокурора не возбудил дело против Арахамии, несмотря на решение суда

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) ещё 4 ноября обязал исполняющего обязанностиобязанностей генерального прокурора Антона Ковальского внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении уголовного правонарушения народным депутатом и председателем парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Однако в Офисе генерального прокурора этого до сих пор не сделали.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 11 ноября 2026 года официальная копия судебного решения в ведомство еще не поступала. По словам начальницы управления информационной политики ОГП Марьяны Гайовской-Ковбасюк, после фактического получения документа от суда он будет рассмотрен в установленном процессуальном порядке в соответствии с положениями ст. 535 УПК Украины.

В Центре противодействия коррупции, по жалобе которого суд обязал возбудить дело против Арахамии, указали, что прокурор ОГП лично присутствовал на заседании 4 ноября, когда судья оглашал решение. И даже просил суд отказать в удовлетворении жалобы. С 5 ноября постановление висит в «Электронном суде», где у ОГП есть собственный кабинет. А 9 ноября судья огласил полный текст. Прокурор знал о дате и просто не пришел. Кроме того, постановление суда не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента оглашения. Полный текст для его исполнения не требуется. На всякий случай в ЦПК пообещали распечатать документ и лично отправить Ковальскому.

Источник: Офис генерального прокурора в комментарии изданию «Главком».

Как пояснили в Центре противодействия коррупции, 19 октября они подали заявление о вероятной раздаче Арахамией «конвертов» депутатам за голосование. Ковальский ответил так же, как и предыдущий генпрокурор Кравченко: мол, НАБУ уже ведет расследование, и переслал заявление туда. Но зарегистрировать дело в отношении нардепа может только генпрокурор. НАБУ именно это и подтвердило: без регистрации Бюро расследовать дело Арахамии не может.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили судебное разрешение на взятие биологических образцов у помощника председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по делу о возможных выплатах народным депутатам в конвертах. По информации журналиста Михаила Ткача, следователи могут пытаться установить связь между изъятыми деньгами и руководством фракции, в частности путем исследования отпечатков на купюрах. Журналист Юрий Николов отмечает, что это может свидетельствовать о дальнейшем развитии расследования.

Читай нас в