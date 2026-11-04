Демократи здобули більшість в обох законодавчих палатах США — Der Spiegel

На проміжних виборах 2026 року у США демократи здобули більшість в обох палатах парламенту та вибороли кілька несподіваних перемог за підсумками голосування, повідомляє Der Spiegel.

У відео видання демократи святкують результати виборів, а переможці роблять перші заяви.

Заява Абдула аль-Сайєда

Одним із переможців, показаних у сюжеті, є Абдул аль-Сайєд. Після перемоги він звернувся до Джей Ді Венса: «Джей Ді, мій друже, це чудова іронія, що саме тобі доведеться привести мене до присяги».

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Цю репліку Der Spiegel виніс у заголовок відео про результати проміжних виборів.

Відео про результати

Відеосюжет Der Spiegel триває дві хвилини та присвячений реакціям кандидатів, які перемогли на проміжних виборах у США.

Матеріал оприлюднили 4 листопада 2026 року о 10:32 у розділі Der Spiegel про цьогорічні проміжні вибори у США.

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