В Йеллоустоуне за год собрали рекордные 20 тысяч предметов мусора — The Guardian

В национальном парке Йеллоустоун в этом году из гидротермальных зон было собрано рекордные 20 100 предметов мусора. Среди находок — сотни шляп, солнцезащитные очки, крышки от объективов, детские пустышки, гостиничные карточки-ключи и даже зубные ретейнеры.

Об этом сообщили сотрудники парка, которые в течение сезона очищают территории вблизи горячих источников и гейзеров.

Чаще всего в гидротермальных зонах находили шляпы — в этом году их собрали 280. Также сотрудники парка убрали 54 крышки от объективов фотоаппаратов, 47 резинок для волос, 42 карандаша, 36 пар солнцезащитных очков, 20 карточек-ключей от отелей и 17 детских пустышек.

По словам специалиста по физическим наукам Марджери Прайс, значительная часть вещей попадает в горячие источники и другие гидротермальные объекты случайно из-за сильного ветра.

«Проблему усугубляют сильные ветры в парке: неожиданные порывы легко уносят салфетки, карты, обертки от еды и даже более тяжёлые предметы, такие как солнцезащитные очки и шляпы», — рассказала она.

В то же время часть предметов попадает в воду намеренно. Некоторые посетители бросают в горячие источники монеты, воспринимая их как фонтаны желаний.

Летом 2026 года геологическая команда парка собрала в таких местах более 18 долларов в монетах разных валют. Среди них были доллары, песо, иены и евро.

Ежегодно Йеллоустоун посещают более 4,5 миллиона человек, и он остается одним из самых популярных национальных парков США.

Сотрудники парка подчеркивают, что любые посторонние предметы в гидротермальных зонах могут влиять на природные процессы.

«Независимо от того, о каком мусоре идет речь, его нужно убирать. Любые посторонние предметы могут повредить или навсегда изменить гидротермальный объект — заблокировав поступление воды, перекрыв или изменив направление оттока или загрязнив его химическими веществами и осадком», — отметила Прайс.

Проблема с мусором в гидротермальных источниках Йеллоустона существует уже много десятилетий.

В начале XX века бассейн Морнинг-Глори изменил цвет из-за большого количества мусора, который посетители бросали в воду. К 1950-м годам его даже начали называть «мусорным баком».

В этом году среди наиболее необычных находок сотрудников парка были шесть ретейнеров для зубов, восемь миниатюрных гоночных машинок, три колышка для гольфа и 15 накладных ногтей.

В парке признают, что многие предметы попадают в гидротермальные зоны случайно, поэтому посетителей призывают внимательнее следить за личными вещами и мусором, особенно в местах с сильным ветром.

Сотрудники советуют надежно прятать салфетки, обертки, карты и другие лёгкие предметы, а также следить за шляпами и очками, которые может снести порывом ветра.

В конце сезона все шляпы, найденные в парке, сотрудники планируют постирать и передать на благотворительность.

Источник: The Guardian.

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